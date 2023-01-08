Российские истребители МиГ-31БМ провели патрулированием над Тихим океаном Фото: пресс-служба Минобороны России

Два истребителя МиГ-31БМ Воздушно-космических сил России провели патрулирование над Тихим океаном, сообщает Министерство обороны РФ.

«Пара дежурных истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ на Камчатке из состава отдельного смешанного авиационного полка Войск и сил на северо-востоке России провела плановые полеты над Тихим океаном», – сказано на сайте ведомства.

Как уточнили в Минобороны, в ходе патрулирования были отработаны навыки выполнения полетов в условиях низких температур и пилотирование по приборам в отсутствии видимых ориентиров. Полеты выполнялись с целью совершенствования навыков выполнения задач при несении боевого дежурства по противовоздушной обороне в районах Крайнего Севера, отмечается в сообщении.

Как писал сайт KP.RU, в ноябре 2022 Россия и Китай провели очередное воздушное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Оно продолжалось около восьми часов, сопровождение ракетоносцев и бомбардировщиков обеспечивали истребители Су-30см и Су-35с. Впервые в ходе патрулирований выполнены посадки российских самолетов на аэродроме в КНР и китайских самолетов на аэродроме в России.