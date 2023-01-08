Офицер разведки США Риттер заявил, что слова Залужного в НАТО сочли "криком о помощи" Фото: REUTERS

Заявления главнокомандующего Украины Валерия Залужного о необходимости поставок танков и БМП от НАТО говорит о нехватке военной техники в ВСУ, считает офицер разведки американской морской пехоты в отставке Скотт Риттер. Об этом он сказал в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

"Украинцы сожгли большую часть своих танков и БМП. Залужный потерял все. Ему нужно восстановить потенциал. ВСУ передвигаются на легкобронированной технике, в основном на укрепленных внедорожниках. Так они доставляют своих солдат. Это нежизнеспособно в реалиях современных мобильных столкновений", - выразил мнение офицер.

Он считает, что с наступлением холодов российские войска получили еще одно преимущество перед ВСУ благодаря лучшему техническому оснащению.

Ранее сайт KP.RU писал, что зима может стать переломным моментом в конфликте России и Украины, так как президент РФ Владимир Путин может воспользоваться холодными погодными условиями для реализации стратегий с подавление ослабленной армии ВСУ.

Это сложное время, потому что Украине приходится балансировать между опасностью бездействия и опасностью неудачного наступления, резюмируют в Bloomberg. И дилемма Украины станет еще острее, если Путин перехватит дипломатическую инициативу, предложив перемирие до весны.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Россия не стремится к миру, а пытается добиться "краткосрочной передышки", когда речь идет о переговорах между Киевом и Москвой.

Накануне праздников президент России Путин поручил ввести временный режим прекращения огня в Украине, который будет действовать с 12:00 6 января до 24:00 7 января 2023 года, уточнили в Кремле.

Владимир Зеленский отверг предложение России о рождественском перемирии, которое подразумевает временное прекращение огня в зоне специальной военной операции на рождественские праздники. Украинский лидер заявил, что Россия собирается использовать период тишины для подготовки "новой волны агрессии против Украины и Европы".