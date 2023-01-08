Глава парламента Крыма Константинов назвал возможным смещение границ спецоперации на запад

Россия продвинется на запад в соответствии с необходимыми целями спецоперации, заверил глава парламента Крыма Константинов Фото: REUTERS

Глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что граница проведения СВО в Украине может быть существенно смещена на запад. Об этом он сказал РИА Новости.

"По мере развития конфликта с коллективным Западом граница, на которой мы должны будем остановиться, может быть существенно смещена на запад от той, которая виделась первоначально", - рассказал Константинов агентству.

По его мнению, Россия должна защитить культурные ценности в в своих приграничных районов и "не допустить их уничтожение Украиной".

"Скажем, мы ... обязаны добиться твёрдых гарантий, что с территории бывшей Украины нам ничто не будет угрожать. Вот как далеко на запад для достижения этих целей понадобится отодвинуть границы России, настолько они и должны быть отодвинуты", - сказал глава парламента.

Напомним, офицер разведки американской морской пехоты в отставке Скотт Риттер заявил, что время на стороне РФ, поскольку, пока Киеву смогут доставить очередную партию обещанного вооружения, ВСУ уже начнут терпеть поражение.

Он считает, что с наступлением холодов российские войска получили еще одно преимущество перед ВСУ благодаря лучшему техническому оснащению.