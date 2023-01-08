Премьеру Эстонии с представителем Украины пришлось перейти на русский язык, чтобы понять друг друга

Премьер-министр Эстонии Каллас решила продолжить беседу на русском языке с представителем из Украины в ходе конференции 2022 года Фото: REUTERS

В сети активно распространяется видео, на котором премьер-министр Эстонии Кая Каллас, знающая пять языков, перешла на русский, чтобы найти понимание с представителем Украины на переговорах в 2022 году. Об этом сообщает издание "Sputnik Ближнее зарубежье".

"Премьер Эстонии Кая Каллас владеет пятью языками — эстонским, английским, финским, французским и русским. Но только последний помог ей найти общий язык с представителем Украины", - говорится в сообщении.

В балтийской стране неоднократно поднималась тема роли русского языка. Напомним, президент Эстонии Алар Карис в интервью телеканалу ETV+ заявил, что не видит смысла в борьбе с русским языком на фоне событий в Украине.

"Язык – это средство. Я не вижу причин бороться с языками. Русский язык сам по себе – культурный язык. И русский нужно начинать учить раньше, чем другие языки, потому что у него другой алфавит и его сложнее освоить. Нет причин бороться с языками, как нет причин бороться и с русской литературой", - сказал президент.

По словам Кариса, отношение к русскому языку с момента начала конфликта в Украине изменилось.