Видео возвращения 50 российских военных из украинского плена опубликовало Минобороны РФ Фото: REUTERS

8 января 2023 года по итогам переговорного процесса удалось освободить 50 российских военнослужащих из плена в Украине. Министерство обороны РФ распространило видео с возвращенными на родину военными, которым, по данным ведомства, в плену грозила смертельная опасность.

"Самолетами военно-транспортной авиации ВКС России освобожденные военнослужащие будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России", - информирует пресс-служба МО России.

Также уточняется, что всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.

Напомним, глава Чечни Рамзан Кадыров озвучил число пленных военных, которых Россия смогла вернуть из Украины в декабре 2022 года. По его словам, в общей сложности освобождено около 200 бойцов, из которых 82 – в преддверии Нового года.