В Минобороны России заявили о подготовке масштабной антироссийской провокации со стороны Украины Фото: REUTERS

Министерство обороны РФ на основе заявления Межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию на Украине сообщило о подготовке украинскими спецслужбами масштабной провокации по дискредитации российской армии. Об этом ведомство информирует в своем телеграм-канале.

"В канун православного Рождества представителями Государственного бюро расследований и Службы безопасности Украины были организованы работы по вскрытию могил на кладбищах в населенных пунктах Казачья Лопань, Великий Бурлук, Шиповатое и Хатное в Харьковской области, где были захоронены местные жители, умершие от естественных причин в период нахождения в данных районах российских войск с 24 февраля по 6 сентября 2022 года", - говорится в сообщении МО РФ.

По данным ведомства, спецслужбы Украины после эксгумации тел дополнительно "наносили увечья", имитируя "расстрелы и пытки" мирного населения российскими военными. Уточняется, что сразу после происходит фото и видео фиксация "преступлений", а также имитируется "работа судмедэкспертов и совершение других процессуальных действий".

По версии Минобороны, Украина в итоге публикует данные расследований "на фоне отсутствия каких-либо успехов на поле боя стремится удержать внимание к себе западной аудитории", чтобы в дальнейшем просить ее поддержки.

Напомним, офицер разведки американской морской пехоты в отставке Скотт Риттер сегодня заявил, что слова главнокомандующего Украины Валерия Залужного о необходимости поставок танков и БМП от НАТО говорит о нехватке военной техники в ВСУ и выглядят, как "крик о помощи" западу. Он считает, что с наступлением холодов российские войска получили еще одно преимущество перед ВСУ благодаря лучшему техническому оснащению.