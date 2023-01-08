Журналист Fox News Беккер посоветовал Зеленскому найти собственных налогоплательщиков Фото: REUTERS

Журналист Fox News Кайл Беккер отреагировал на пост президента Украины Владимира Зеленского в Twitter, где он поблагодарил США за помощь и поддержку стране. Беккер посоветовал Зеленскому поискать собственных налогоплательщиков.

"Найди своих собственных налогоплательщиков", - ответил Зеленскому Беккер.

Сообщение прикреплено в ответ на публикацию лидера Украины, в котором он поздравил Кевина Маккарти с избранием на пост спикера конгресса.

"Поздравляю с избранием спикером Палаты конгресса. Поддержка США во всех областях была жизненно важна для успеха на поле боя. Мы рассчитываем на вашу постоянную поддержку и дальнейшую помощь США, чтобы приблизить нашу общую победу", - пишет Зеленский.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в преддверии визита в США сделал "секретный звонок" в Белый дом с целью получить конфискованные деньги российских бизнесменов. Такую версию выдвинули журналисты издания Business Insider.

"Зеленский пытался убедить главу республиканцев в сенате Митча Макконелла в том, что доходы от конфискованных активов россиян, в том числе яхт и особняков, должны быть использованы для помощи Украине в восстановлении страны", — говорится в публикации.

Отмечается, что в итоге инициативу о передаче средств приняли в виде поправки к двухпартийному законопроекту о бюджете США в размере 1,7 триллиона долларов 22 декабря 2022 года.