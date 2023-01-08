Welt: Польша подталкивает партнёров по НАТО к радикальному ослаблению России

Польша ведет лоббистскую деятельность с целью ослабления России, заявил анонимный собеседник Welt Фото: Die Welt

Некоторые члены НАТО, в том числе Германия, хотят как можно скорее прекратить боевые действия в Украине, даже если стране придется пойти на территориальные уступки. Польша, с другой стороны, хочет ослабить Москву в долгосрочной перспективе — Россия должна "сильно проиграть". К такому выводу пришли журналисты немецкого издания Die Welt.

"Наша цель - раз и навсегда сдержать Россию. Мы не можем пойти на дешевый компромисс. Перемирие на условиях РФ приведет лишь к паузе в боевых действиях, которая продлится до тех пор, пока Россия снова не соберется с силами. Это не в наших интересах", - утверждал польский дипломат, желавший сохранить анонимность.

По его словам, Польша ведет лоббистскую деятельность с целью ослабления России. Это не стремление ослабить государство, а попытка "лишить страну способности действовать, с целью тем самым добиться мира в Европе как минимум на несколько десятилетий", - сказал он.

Как отметило издание Die Welt, сейчас НАТО расколот на две группы стран.

Еще в августе сайт KP.RU писал, что на сегодняшний день между странами-членами Североатлантического альянса и Европейского союза растет раскол из-за украинского кризиса. Такое мнение высказал глава программы по Восточной Европе Польского института международных отношений Даниэль Шелиговский.

Позднее канцлер Германии Олаф Шольц призвал Европу защищать свои ценности и при этом не допустить разделения мира на блоки. Об этом он написал в статье для американского журнала Foreign Affairs.

"Россия нарушила даже самые основные принципы международного права, закрепленные в Уставе ООН: отказ от применения силы как средства международной политики и обязательство уважать независимость, суверенитет и территориальную целостность всех страны. Действуя как имперская держава, Россия теперь стремится силой перекроить границы и снова разделить мир на блоки и сферы влияния", - пишет Шольц, выделяя сопричастность президента России Владимира Путина к происходящим политическим событиям в период его правления.