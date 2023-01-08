Медведев раскрыл, как нужно бороться с предателями Родины

Дмитрий Медведев высказался о необходимости бороться с предателями Родины Фото: kremlin.ru

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает возможным действовать в отношении предателей Родины исключительно в рамках закона. При этом, в исключительных случаях. когда нормы закона не помогают, он считает допустимым применение "правил военного времени".

"Конечно, [действовать нужно] только по закону, а вот если закон не работает или не достигает цели, то по особым правилам военного времени. Вспомним опыт Великой Отечественной", - написал парламентарий в своем официальном телеграм-канале, отдельно подчеркнув, что считает законный путь разрешения ситуаций с предателями Родины приоритетным.

Он также упомянул, что в настоящее время в российском обществе и публичном поле, а также среди законодателей развернулась бурная дискуссия о том, как необходимо действовать с предателями Родины - лишь по закону или же по справедливости.

Ранее спикер Государственной думы РФ, единоросс Вячеслав Володин публично заявил о том, что россияне, покинувшие страну после начала специальной военной операции на Украине и объявления о проведении частичной мобилизации, являются предателями. Он полагает, что такие граждане фактически бросили свою родину. Володин открыто предложил изымать автомобили, которые уезжающие из страны граждане оставили на границе, и отдавать их мобилизованным.

Помимо этого, как считает Володин в отношении покинувших страну предателей Родины нужно принять жесткие меры. В частности, он считает возможным осуществить повышение налогов на россиян, находящихся за рубежом и работающим оттуда в кампаниях РФ.