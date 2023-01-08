Эрдоган заявил о намерении Турции поставлять российское зерно в бедные страны Африки

Турция готова брать зерно, перерабатывать его в муку и затем направлять в африканские страны, подтвердил лидер республики Эрдоган Фото: REUTERS

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил планы Анкары поставлять российское зерно через территорию республики в бедные страны Африки. Его выступление на встрече с представителями женских организаций в Анталье вел телеканал TRT 1.

"Господин [президент РФ Владимир] Путин говорит: "Мы готовы отдавать зерно бесплатно, а вы отправляйте его бедным странам Африки". Мы отвечаем, что готовы брать зерно, перерабатывать его в муку и затем направлять в африканские государства", - сообщил Эрдоган.

Он также отметил, что от 44% до 46% сельскохозяйственной продукции поставляется из портов Украины в страны Европы.

"Мы будем прилагать активные усилия для поставок сельхозпродукции по зерновому коридору бедным странам Африки", - заверил турецкий лидер, говоря перенаправлении поставок из Украины.

Напомним, в ходе телефонных переговоров президенты России и Турции Путин и Эрдоган обсудили двусторонние отношения, а также реализацию зерновой сделки. Об этом в воскресенье, 11 декабря, сообщила администрация турецкого лидера.

Эрдоган подчеркнул, что совместные усилия помогли обеспечить доставку более 13 млн сельхозпродукции нуждающимся странам, указав также на то, что в рамках зернового коридора могут быть начаты работы по экспорту другого продовольствия.