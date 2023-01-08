Эрдоган обвинил торговцев оружием в попытке извлечь выгоду из конфликта на Украине

Реджеп Эрдоган сделал важное заявление по ситуации на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в ситуации на Украине большинство торговцев оружием в мире заинтересованы лишь в том, чтобы получить выгоду. Лишь Анкара в настоящее время, по данным турецкого лидера, пытается добиться мирного разрешения конфликта между Москвой и Киевом.

Эрдоган отметил, что Турция предпринимает все возможные шаги для дипломатического разрешения противостояния на Украине. При этом, по его словам, другие страны лишь пытаются извлечь свою выгоду из сложившейся ситуации.

"Их волнует то, как торговцы оружием в мире получат выгоду, где они получат выгоду и что они получат. А нас интересует то, как мы можем обеспечить мир во всем мире. В один день мы встречаемся с господином Путиным и с господином Зеленским. Мы пытаемся понять, как их можно примирить", - цитирует Эрдогана информагентство РИА Новости.

Ранее официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова публично сообщила о том, что оружие, которое западные государства в большом количестве поставляют киевскому националистическому режиму, в итоге зачастую попадает на черный рынок (в том числе, и в руки представителей экстремистских течений и преступных группировок). Захарова отметила, что ситуацией уже крайне обеспокоен Интерпол, однако на Западе в настоящее время делают все, чтобы заглушить возможные заявления, которые могут помешать проведения военных поставок на нужды боевиков Вооруженных сил Украины.