Роберт Хабек сделал важное заявление о военных поставка ФРГ киевскому режиму Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек не исключил возможность поставок Украине немецких боевых танков Leopard.

"Мы всегда проверяем ситуацию, координируем свои действия с другими странами. И дальнейшие решения также принимаются в рамках этого коридора. Это означает, что это, конечно, не исключено", - пояснил высокопоставленный немецкий госчиновник в прямом эфире первого немецкого канала ARD.

По его словам, возможность поставок вышеупомянутых танков боевикам Вооруженных сил Украины сохраняется, однако на данный момент никаких конкретных решений (как о передаче Киеву этой техники, так и об отказе в этом) не принималось на уровне властей Германии.

Сопредседатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ, возглавляет правящую коалицию) Ларс Клингбайль сообщил о том, что ФРГ не будет в одностороннем порядке поставлять вооруженным силам Украины танки Leopard. По его мнению, любая немецкая военная помощь киевскому режиму должна быть предварительно согласована на уровне Евросоюза и НАТО (чего пока не случилось), а каких-либо поставок без соблюдения данных процедур Германия осуществлять не намерена.

Предполагается, что Вооруженным силам Украины в будущем может быть передано несколько танков Леопард 2 (Leopard 2). Программа разработки данной военной машины началась в 1970 году; первый прототип был построен в 1972 году, в 1976 году прототип Leopard 2 AV проходил сравнительные испытания вместе с прототипом Абрамса на Абердинском полигоне в США; первый серийный танк Leopard 2 был передан немецкой армии 25 октября 1979 года. С тех пор данные танки и находятся на вооружении бундесвера.