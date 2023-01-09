В Бразилии арестованы 30 участников массовых беспорядков в столице страны

Бразильские силовики подавляют беспорядки, вспыхнувшие в столице страны Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Судья верховного суда Бразилии принял решение об аресте и немедленном заключении под стражу сразу 30 участников беспорядков в столице страны, где сторонники экс-президента Жаира Болсонару на время захватили здания конгресса и верховного суда.

Также появилась информация о 150 задержанных участников беспорядков, пишет бразильский портал G1.

"Судья Александр де Мораеш постановил арестовать 30 человек, задержанных на месте преступления", - отмечается в материале портала. Там уточняется, что в скором времени подобные судебные решения могут быть приняты и в отношении еще целого ряда других бразильцев, являющихся сторонниками экс-президента страны Жаира Болсонару.

Протесты и беспорядки в городе Бразилиа начались 8 января 2023 года. Поводом для них стало недовольство части бразильского общества итогам прошлогодних президентских выборов в Бразилии. Тогда в ходе представитель левых сил, бывший глава государства Лула да Силва с небольшим перевесом во втором туре опередил правого политика Жаира Болсонару (многие называли его "бразильским Дональдом Трампом").

Однако спустя несколько дней после инаугурации Лулу да Силвы избиратели Болсонару вышли на главные площади Бразилиа, чтобы высказать свое мнение. Однако в итоге ситуация переросла в массовые беспорядки, в ходе которых протестующие захватили целый ряд административный зданий.