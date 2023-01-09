Глава крымского парламента Константинов сообщил о возможном смещении границ СВО на запад

Владимир Константинов сделал важное заявление о ходе военной спецоперации на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава парламента Крыма Владимир Константинов полагает, что граница проведения военной спецоперации РФ на Украине в обозримой перспективе вполне может быть существенно смещена на запад.

По его мнению, это необходимо для выполнения и полного достижения одной из основных целей СВО - денацификации Украины. Также Константинов полагает, что важным факторам, которые будет способствовать расширению границ военной операции РФ на Украине, станет уровень вмешательства в ситуацию представителей Соединенных Штатов, Европейского союза и "коллективного Запада в целом".

"По мере развития конфликта с коллективным Западом граница, на которой мы должны будем остановиться, может быть существенно смещена на запад от той, которая виделась первоначально", - сказал в интервью журналистам информагентства РИА Новости сам Владимир Константинов.

Ранее сообщалось, что главными целями специальной военной операции России на Украине, которая была начата 24 февраля минувшего года по решению российского лидера Владимира Путина, являются защита мирного населения республик Донбасса от геноцида со стороны боевиков ВСУ, а также полная денацификация и демилитаризация Украины.