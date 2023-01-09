Евродепутат Мариани: ЕС в ближайшие месяцы вступит в переговоры с РФ по поставкам газа

Евродепутат Мариани выступил с важным для РФ заявлением Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Страны Евросоюза в ближайшие месяцы могут начать переговоры по возобновлению и увеличению поставок газа из России. Такое мнение высказал депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани.

Он подчеркнул, что в европейских элитах уже сложился настрой на новые договоренности с Москвой и возобновление переговоров по поставкам энергоресурсов, однако пока они всерьез опасаются шантажа со стороны президента Украины Владимира Зеленского и недовольства со стороны США.

«Думаю, переговоры по поставкам российского газа начнутся в течение нескольких месяцев. Пока европейские столицы слишком сильно боятся вызвать недовольство Вашингтона или подвергнуться шантажу со стороны президента Украины Владимира Зеленского», — отметил французский политик в своем интервью, данном журналистам российской газеты «Известия».

При этом Мариани не стал уточнять конкретных сроков возможного начала переговоров между ЕС и РФ о газовых поставках. Он подчеркнул, что речь идет именно о месяцах, так как мягкая зима в Европе позволяет местным лидерам не принимать немедленных решений по данному вопросу.

Ранее стало известно о том, что России рассматривает вариант с полным прекращением поставок своих энергоресурсов тем странам, которые поддержали введение потолка цен на них. С таким публичным официальным заявлением неоднократно выступил российский вице-премьер Александр Новак. При этом президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что все возможные проблемы Запада в этой сфере связаны исключительно с позицией политических элит западных государств, а вовсе не с какими-либо действиями со стороны Москвы.