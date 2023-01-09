Доцент РЭУ Аъмадеев: в России появится новый налог, платить который придется части граждан

Россиянам придется заплатить еще один налог по итогам нынешнего года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

По итогам 2023 года россиян обяжут выплатить налог на доходы физлиц с процентов по вкладам. О б этом рассказал доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Равиль Ахмадеев.

Информацию о новом налоге, который придется платить части российских граждан, экономист распространил в интервью агентству "Прайм". По словам эксперта, уже сейчас граждане могут понять, при каких условиях им необходимо будет оплатить новый налог по итогам текущего года.

"Начиная с 1 января этого года порядок налогообложения НДФЛ по вкладам в банках изменен. За календарный год процентные доходы по вкладам в банках, находящихся в РФ, снижаются на сумму процентов, определенную путем умножения 1 миллиона рублей и максимального значения ключевой ставки ЦБ России из действовавших на 1-е число каждого месяца в течении года", - подчеркнул доцент Российского экономического университета.

Ранее Ахмадеев подробно рассказал о том, что российские пенсионеры по решению властей страны освобождены от уплаты целого ряда налогов и сборов. При этом многие пожилые граждане зачастую даже не знают о том, что они имеют право на подобные льготы и преференции (список которых, к слову, довольно объемен).

В частности, по словам эксперта, по НДФЛ освобождены от налогообложения государственные пенсии (с них не производятся отчисления, как с зарплат), а также ряд выплат в рамках негосударственного пенсионного обеспечения или добровольного пенсионного страхования. Кроме того, каждый пенсионер имеет законное право на льготы по налогу на имущество, транспортному и земельного налогу, добавил финансист.