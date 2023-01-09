Экономист Лебединская рассказал о росте маткапитала и социальных выплат в РФ в 2023 году

В РФ вырастет размер социальных выплат и материнского капитала Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В нынешнем году в России с февраля увеличится размер декретных выплат, а также маткапитала и выплат по уходу за ребенком. Об этом рассказала доцент кафедры статистики РЭУ (Российского экономического университета) им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская.

Как сообщила экономист в интервью информагентству "Прайм", уже с 1 февраля нынешнего года минимальное ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет увеличится с 7677,8 рублей до 8630 рублей, также изменится величина материнского капитала: на первого ребенка сумму сертификата увеличат на 65 тысяч рублей.

Помимо этого, как подчеркнула Лебединская, существенные изменения коснутся также и объемов пособий и лимитов, которые получают женщины в декретном отпуске: по больничному продолжительностью 140 дней максимальные выплаты увеличатся до 383 179 рублей.

Ранее стало известно о том, что в соответствие с решениями Госдумы, Совета Федерации и президента страны в 2023 году в РФ будет официально введено новое единое универсальное пособие для семей, чей доход на одного человека за 3 месяца окажется ниже установленного в регионе МРОТ. Новая выплата будет объединять в себе уже действующие меры поддержки родителей и беременных женщин с низким уровнем достатка.

Стоит также отметить тот факт, что назначаться данное новое универсальное пособие будет по такой же схеме, как пособие для детей в возрасте от 8 до 17 лет. Получать его также смогут беременные, вставшие на учет на раннем сроке.

Кроме того, в стране в текущем году появится новая структура, которая станет объединенным оператором по назначению россиянам всех основных социальных выплат, пособий и пенсий. Речь идет о Соцфонде РФ, который создан на основе объединения существовавших ранее в качестве автономных организаций Пенсионного фонда России (ПФР) и Фонда социального страхования (ФСС).