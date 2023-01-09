США и НАТО продолжают активно "накачивать" оружием боевиков ВСУ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В столице Бразилии прошли массовые беспорядки, организованные сторонниками бывшего президента страны Жаира Болсонару. Протестующие успели на некоторое время захватить здания парламента и Верховного суда страны.

Однако в итоге беспорядки были подавлены силовиками (задержано было 400 протестующих), действующий бразильский лидер Лула да Силва заявил, что речь шла о попытке захвата власти и госпереворота.

Соединенные Штаты поставляют Украине вооружение с условием, что ВСУ не будут наносить удары по территориям, признанным Западом российскими, заявил обозреватель американского агентства Bloomberg Андреас Клут.

Депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани заявил, что страны ЕС уже в самое ближайшее время могут начать прямые переговоры с Москвой по поводу возобновления поставок российского газа.

Глава крымского парламента Владимир Константинов сообщил о возможном смещении границ проведения специальной военной операции РФ на запад. По его мнению, такой вариант развития событий вполне реален, однако официальные решения по этому поводу в любом случае будут принимать высшим военно-политическим руководством страны.

Американский Белый дом должен разрешить боевикам Вооруженных сил Украины наносить удары по российским оружейным заводам, считает старший научный сотрудник Американского института предпринимательства Майкл Рубин. Он призвал Джо Байдена принять такое решение, чтобы изменить расстановку сил в зоне проведения СВО.