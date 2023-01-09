Британский генерал Даннат заявил о нежелании Лондона оказывать военную помощь Киеву Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший глава генштаба Великобритании генерал Ричард Даннат написал в статье для газеты The Telegraph о том, что отсутствие заявлений с британской стороны о готовящихся поставках бронетехники Украине говорят о том, что у правительства Соединенного Королевства пропадает желание оказывать военную помощь Киеву.

Британский генерал отметил, что Париж, Берлин и Вашингтон объявляют о поставках танков и боевых машин пехоты, тогда как Лондон, который ранее активно говорил о необходимости оказания помощи Киеву, «потерял свой голос».

Кроме того, Даннат также указал на ограниченность возможностей Великобритании предоставить Украине боевую технику для проведения современных наземных маневренных операций, а также обратил внимание на дефицит финансирования британской армии в последние годы, что, по его словам, привело к отсутствию большого числа единиц новейших бронемашин на вооружении.

Экс-глава генштаба также напомнил, что поставки в ВС Великобритании новых бронемашин Ajax сорвали из-за технических неполадок, и в распоряжении британской армии до сих пор нет обещанных бронемашин Boxer. Как он считает, правительству необходимо изучить возможность поставок Киеву бронемашин Warrior с учетом их скорого списания со службы.