США и Европе предрекли «дикие потери» при военном конфликте с Россией и ее союзниками Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Западные страны проиграет в случае войны с Россией и ее союзниками. Такое мнение высказал эксперт по Восточной Европе профессор Леонардо Дини в беседе с Atlantico.

По его словам, Североатлантический альянс, США и Европа могут образом потерпеть поражение самым парадоксальными. «В лучшем они добьются пирровой победы - то есть формально они победят, но с дикими потерями, прежде всего с ущербом для своего авторитета», - сказано в материале, где отмечается, что Россия, Китай, Иран, Северная Корея, Индия и Турция одержат победу при объединении.

По мнению профессора при поражении западного блока возникнет многополярный мир. Дини отметил, что данный момент страны Североатлантического альянса передали Украине большую часть собственного оружия, а многие мировые лидеры призвали к увеличению военного финансирования Украины. По его мнению, при столкновении с Россией западным странам придется в срочном порядке восстанавливать свой арсенал.