Российские студенты создали нейросеть для поиска опасных предметов Фото: Дмитрий СТЕШИН

Студенты Казанского государственного энергетического университета спроектировали интеллектуальную систему, с помощью которой можно находить опасные предметы. Нейросеть способна вычислять устройства, несущие угрозу безопасности: холодное оружие, взрывные устройства.

Разработка была проведена в рамках проекта акселерационной программы «Платформы университетского технологического предпринимательства».

- Интеллектуальная система SBA (Scan-Based Access) совместима с любым видом сканеров, - рассказал RT лидер проекта, студент третьего курса Данил Кудрявцев.

За счет этого программа способна сканировать через интроскоп все предметы и определять возможный источник угрозы. После чего сведения передаются оператору, а в зону возможной опасности направляется человек для дополнительной проверки.

Команда разработчиков уверена, что благодаря их системе уровень безопасности в общественных местах повысится, ведь будут исключены ошибки распознавания предметов, которые присутствуют из-за человеческого фактора.

Проект реализуется в рамках Десятилетия науки и технологий, которое проходит в России в 2022—2031 годах.

Тем временем, в Госдуме предложили установить 13-ю стипендию для студентов. Выплачивать ее можно по аналогии с зарплатой. Сейчас такая практика используется лишь в некоторых вузах, пишет ФАН.

Самыми популярными направлениями при поступлении в российские вузы в 2022 году стали педагогическое образование, лечебное дело и IT-специальности. Стоит отметить, что айтишниками чаще хотят быть абитуриенты из столицы, а врачами - из регионов, пишет газета "Известия".