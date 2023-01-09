В США заявили, что судьба Украины зависит от американских выборов

Без поддержки США судьба Украины будет под вопросом, утверждает Лиз Слай Фото: REUTERS

Судьба Украины напрямую зависит от исхода американских выборов в 2024 году. Об этом пишет обозреватель Лиз Слай в статье для издания Washington Post (WP).

По ее оценке, будущее Киева окажется под вопросом в случае победы республиканцев, которые могут отказаться от обязательств, взятых на себя администрацией президента Соединенных Штатов Джозефа Байдена.

Европа же неспособна обеспечить Вооруженные силы Украины необходимым объемом оружия и боеприпасов, уверена журналистка.

"Хотя поддержка Европы политически важна, ее военный вклад ничтожен по сравнению с огромным количеством оружия, поставляемого Вашингтоном, будущие обязательства которого могут оказаться под вопросом, если республиканцы победят в Белом доме в 2024 году", - утверждает Лиз Слай.

Как ранее писал сайт KP.RU, Джозеф Байден отшутился на вопрос журналистов, что не знает о грядущих выборах президента США в 2024 году.

Напомним, действующий президент Соединенных Штатов намерен баллотироваться еще на один срок. Об этом он сказал во время пресс-конференции в Белом Доме.

Джо Байден заявил, что в оставшееся до конца президентского срока время его администрация не намерена изменять курс, которого она придерживается.