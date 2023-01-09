HR-эксперт дала советы, как вернуться в рабочий ритм после новогодних каникул Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вернуться после длительных праздников в рабочий ритм совсем непросто. Мария Дьячкова, HR-Team Lead в компании ITGLOBAL.COM дала советы, как минимизировать стресс и не потерять работоспособность.

Прежде всего, не стоит начинать день с проверки рабочей почты, календаря, ежедневника, иначе обилие отложенных на новый год задач ввергнут в уныние. К сложным делам нужно подключаться после обеда, тогда уровень погружения будет выше.

Настроиться на рабочий лад поможет работа, которая обычно вас вдохновляет, так что стоит заняться именно ей.

- Отдайте предпочтение простым рутинным или креативным задачам. Не ждите от себя великих трудовых подвигов в первые дни, - пишет «Газета.Ru».

Входить в режим нужно постепенно, следить за самочувствием и настроением. Не лишним будут какие-то объединяющие коллектив мероприятия, например, неформальные планерки, где каждый сможет поделиться впечатлениями от праздников.

Еще одна ошибка – работать без остановок. Нужно стараться делать перерывы каждые два-три часа: небольшая зарядка, пешая прогулка по офису – это снимет боль в пояснице от сидения.

- А после работы можно побаловать себя: сходить на массаж или завернувшись в плед, посидеть с любимой книгой. Приятное окончание дня — это возможность поблагодарить себя, снять стресс и набраться сил на целую рабочую неделю, - заключила Дьячкова.

Психологические симптомы «постпраздничного» синдрома включают раздражительность, тревогу, печаль, безразличное отношение и глубокое чувство пустоты. Физические — усталость, отсутствие аппетита и концентрации, передает "360".

Врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с RT рассказала, как взбодриться в первый рабочий день после новогодних праздников. В первый рабочий день она порекомендовала отказаться от кофе, а сделать выбор в пользу зелёного чая.