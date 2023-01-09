Польский депутат и телеведущий устроили скандал в эфире из-за российского огурца Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сенатор польского сейма Яцек Бурый в эфире телеканала TVP Info раздавил на столе телеведущего российский огурец из-за обвинений в обогащении на продаже овощей из России.

Ведущий программы Милош Клечек иронически прокомментировал заявление польского депутата о том, что в республике «недорогое» топливо. «Вы сделали заявление, что топливо недорогое, вы хотите, чтобы поляки заправлялись за десять злотых … это ваша мечта, сенатор? Вы можете себе это позволить, ведь вы торгуете русскими огурцами», - заявил телеведущий.

Бурый в ответ заявил, что Клечек зарабатывает большие деньги, работая на государственном предприятии, намекая таким образом на, что телеведущему не понять, каково живется простым полякам. «Ты такой умник, пожалуйста, это тебе», - заявил парламентарий, достав из кармана огурец и разбив его об стол журналиста, после чего выйдя из студии.

В ответ Клечек обвинил сенатора в организации «мощного запланированного шоу», отметив также, что депутат рассказывал о том, что занимается продажей огурцов из России и что заработал на этом тысячи злотых.