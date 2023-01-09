Клишас оценил слова Медведева о "правилах военного времени" по отношению к предателям

Андрей Клишас Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава конституционного комитета Совета Федерации России Андрей Клишас прокомментировал слова зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева о "правилах военного времени", которые следует применить к предателям Родины, когда "закон не работает".

"Конечно по Закону. Пока Госдума не приняла законы военного времени и они не подписаны Президентом - только по Конституции и по Закону", - написал Клишас в своем телеграм-канале в понедельник, 9 января 2023 года.

Как ранее писал сайт KP.RU, Дмитрий Медведев считает возможным действовать в отношении предателей Родины в рамках закона. При этом, в исключительных случаях, когда нормы закона не помогают, он считает допустимым применение "правил военного времени".

Напомним, Дмитрий Медведев обрушился с критикой в адрес граждан, которые сначала покинули Россию, а затем стали публично желать стране поражения в украинском конфликте. Политик назвал таких людей предателями и перечислил три способа их наказания.