Юрист Капштык предупредил о штрафе за отказ пустить к столу пассажира с верхней полки в поезде

Наказание может доходить до 5000 рублей Фото: Shutterstock

В последнее время все чаще возникают споры между пассажирами с верхних и нижних полок в поездах, а яблоком раздора становится стол. Тот, кто едет на нижней полке, уверен, что может не уступать стол для приема пищи тому, кто купил билет наверху.

В итоге ситуацию решили отрегулировать на законодательном уровне. С 1 сентября 2023 года пассажиры верхних полок в поездах получат законное право садиться на нижние полки во время приема пищи. Приказ уже подписан Минтрансом.

Чтобы исключить конфликты, обозначено время, когда человек может требовать соблюдения его прав.

Когда можно занимать нижнюю полку:

С 7.00 до 10.00 – на 30 минут,

С 12.00 до 15.00 – на час,

С 19.00 до 21.00 – на 30 минут.

А вот в случае отказа, пассажир с нижней полки может получить штраф.

-Правила прописаны в статье 11.17 КоАП. Наказание – 5000 рублей. Правила проезда и поведения на железнодорожном транспорте были прописаны еще в советские времена и люди относились друг к другу более дружелюбно. Теперь же многие считают «я купил билет, значит, имею право». Это и стало основанием для закрепления нормы, - сказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня» юрист Юрий Капштык.

В случае отказа добровольно уступить место, к ситуации подключается проводник. По его требованию, в вагонах поездов дальнего следования следует соблюдать данные нормы, пишет Москва 24.

На бланках билетов также размещается просьба к пассажиру с нижней полки, чтобы он уступал место попутчику сверху, сообщает газета "Известия".