Система штрафных баллов для водителей заработала в Таиланде Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Система штрафных баллов для водителей транспортных средств начала действовать в Таиланде в понедельник, 9 января. Нововведение было призвано снизить число аварий на дорогах страны, а также побудить к соблюдению правил дорожного движения.

Теперь каждое водительское удостоверение имеет 12 баллов, которые начнут вычитать в зависимости от серьезности нарушения ПДД. Так, один балл будет стоить разговор по телефону во время движения, непристегнутый ремень, отсутствие номерного знака, езда без шлема, а также превышение скорости и неуплата штрафа. Кроме того, один балл спишут за непропуск человека на пешеходном переходе или машины скорой помощи.

Двух баллов лишат за движение против потока транспортных средств, при проезде на красный сигнал светофора, три балла будут стоить нелегальные гонки, а четыре - вождение в нетрезвом виде.

При снижении числа баллов до 0, действие водительского удостоверения приостанавливается на 90 дней, а езда без водительских прав наказывается тюремным заключением на срок до трех месяцев и (или) штрафом в размере до 10 тысяч батов (300 долларов).

По отчету Всемирной организации здравоохранения за 2018 год, Таиланд был на втором месте в мире по уровню смертности на дорогах, а наиболее частыми причинными аварии были превышение скорости и вождение в нетрезвом виде.