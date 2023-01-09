В банке "Открытие" сменился глава

В банке "Открытие" сменился руководитель Фото: "КП" Архив

Бывший заместитель председателя Центробанка Михаил Алексеев назначен на пост президента-председателя правления банка "Открытие". Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.

Михаил Алексеев приступил к исполнению обязанностей с 1 января 2023 года. Он сменил Михаила Задорнова, который вышел из состава правления.

Смена руководителя связана со сделкой по продаже "Открытия" новому владельцу – ВТБ.

В пресс-службе добавили, что теперь предстоит реализация плана интеграции банка в систему ВТБ, "чтобы предстоящие перемены в интересах клиентов были максимально продуманными, выверенными, плавными".

Михаил Алексеев до июня 2022 года занимал пост зампредседателя ЦБ. До этого с 2008 по 2020 годы руководил "Юникредит банком".

Как ранее писал сайт KP.RU, Банк России заключил с ВТБ соглашение о продаже банка "Открытие". Сумма сделки составила 340 миллиардов рублей. После покупки "Открытия" для его клиентов ничего не меняется, поскольку руководство ВТБ планирует сохранить ключевые продукты и сервисы, отметили в Центробанке.