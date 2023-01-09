Facebook* будет удалять публикации, поддерживающие беспорядки в Бразилии Фото: REUTERS

Администрация Facebook* планирует удалять публикации, поддерживающие беспорядки, которые устроили в Бразилии сторонники бывшего президента страны Жаира Болсонару. Об этом сообщила в воскресенье телекомпания CNN со ссылкой на представителя Meta** Энди Стоуна.

«Мы следим за ситуацией и продолжим удалять публикации, нарушающие наши правила», - заявил представитель компании.

Тем временем агентство Эстадау сообщило, что судья Федерального верховного суда Бразилии Алешандри ди Морайс потребовал, чтобы Facebook*, Instagram*, Twitter и TikTok заблокировали аккаунты 17 пользователей в рамках расследования беспорядков в Бразилии.

Судья дал платформам два часа для блокировки и передачи регистрационных данных Федеральному верховному суду, а при неисполнении требований пригрозил наложением штрафа в размере 100 тысяч реалов в день (19 тысяч долларов).

Напомним, правоохранители Бразилии при помощи светошумовых гранат и перцового газа смогли взять под свой контроль захваченные протестующими административные здания в столице, были задержаны 400 человек.

*запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской

**признана в России экстремистской