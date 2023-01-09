Генсек ОБСЕ Шмид выступила против исключения России из состава организации

Глава ОБСЕ выступает против исключения России из числа участников организации Фото: EAST NEWS

Генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Хельга Шмид высказалась против гипотетического исключения России из числа участников международной организации. Соответствующее заявление прозвучало в интервью газете Welt.

По ее словам, за одним столом должны сидеть все, кто имеет значение для архитектуры безопасности Европы.

"Однажды нам снова понадобятся переговорные каналы, - аргументировала Шмид. - И ОБСЕ — единственная организация по безопасности, в которой все, кто имеет значение для европейской архитектуры безопасности, сидят за одним столом".

Генсек ОБСЕ добавила, что диалог вовсе не означает обмен "дипломатическими любезностями".

Как писал сайт KP.RU, глава МИД России Сергей Лавров уверен в том, что западные страны сделали из ОБСЕ арену пропагандистских баталий. По его словам, Запад относится к ОБСЕ как к инструменту, с помощью которого они могут продвигать свои интересы.

Ранее высокопоставленные российские чиновники неоднократно заявляли о деградации крупнейших и наиболее влиятельных международных политических, экономических, культурных, спортивных и иных институтов.