Глава НРА Розенцвет заявила о признаках пузыря на рынке ипотеки в России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Национального рейтингового агентства (НРА) Алина Розенцвет в беседе с «Известиями» сообщила, что видит признаки пузыря на рынке ипотечного кредитования в России.

Появление таких признаков эксперт связала с продлением программы льготной ипотеки и одновременным понижением стоимости жилья. Как уточнила специалист, в секторах, где происходит понижение цен, любые программы, которые стимулируют покупку жилья, могут привести к отказу заемщиков выплачивать кредиты. По ее словам, в особенности это правило касается программ, которые допускают низкий первоначальный взнос.

При сохранении такого требования на уровне 20-30% риски пузыря снижаются. Тем не менее, по ее словам, при использовании более низкого порога или применения схем по искусственному снижению данный размера, в том числе через потребительский кредит, может привести к дефолту, неплатежеспособность со стороны покупателя.

При этом Розенцвет отметила, что ситуация на данный момент некритична, поскольку большинство банков довольно качественно относятся к оценке кредитоспособности, а стоимость недвижимости упала еще не так сильно, чтобы выплачивать ипотеку было невыгодно.

Напомним, накануне риелторы заявили о том, что вскоре стоит ждать скидок на вторичное жилье в России, отметив, что на рынке недвижимости стало меньше покупателей.