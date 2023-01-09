Рогов предупредил, что резкое обмеление Днепра повышает угрозу форсирования реки ВСУ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Резкое обмеление Днепра повышает угрозу новых атак со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), облегчая украинским войскам форсирование реки на запорожском направлении. Такое заявление в понедельник, 9 января, сделал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«В любом месте они могут начать какие-то действия. Я не говорю, что это точно произойдет, но быть готовыми к этому нам необходимо», - заявил он в эфире телеканала «Соловьев Live».

Рогов указал на то, что благоприятные условия для форсирования реки могут возникнуть при замерзании Днепра. Как он отметил, в условиях понижения уровня воды, а также замедления течения замерзание возможно при установлении на несколько дней морозов.

Напомним, ранее Рогов заявил о намерении украинских войск форсировать Днепр в районе Каховского водохранилища, отметив, что об этом косвенно говорит резкое обмеление реки.