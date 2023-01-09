5 миллиардов налогов и 200 рабочих мест: Михаил Дегтярев договорился об открытии нового предприятия

Глава края подчеркнул, что регион адаптируется под современные условия экономики. Фото: правительство Хабаровского края

От синхронизации усилий власти и крупного бизнеса фактически зависит развитие экономики, увеличение налоговых доходов, реализация социальных программ и создание рабочих мест. Осознавая важность такого сотрудничества, губернатор Михаил Дегтярев лично ведет переговоры с первыми лицами крупнейших компаний и достигает конкретных договоренностей.

Так, в столице Хабаровского края прошла рабочая встреча губернатора Михаила Дегтярева с членом совета директоров ПАО «Русолово» Александром Хрущем. В центре обсуждения – перспективы появления в Хабаровском крае комбината глубокой переработки оловянных концентратов.

В начале встречи глава региона отметил, что Дальний Восток и, в частности, Хабаровский край вносит существенный вклад в обеспечение страны природными ресурсами, поэтому сотрудничество с ПАО «Русолово» над созданием комбината переработки позволит развиваться еще эффективнее.

- В нашем крае имеются богатые месторождения олова, меди и драгоценных металлов. И обсуждение возможности строительства комбината глубокой переработки оловянных концентратов на территории региона – еще одно подтверждение того, что мы адаптируемся к ситуации в экономике и не сбавляем темпы роста, - подчеркнул Михаил Дегтярев.

Компания «Русолово» занимает лидирующие позиции по добыче оловянных руд и производству оловянных концентратов и, по словам члена совета директоров, также заинтересована в повышении производительности на территории региона.

- Стратегическим направлением является увеличение объемов производства на территориях присутствия, в частности, развитие промышленного потенциала Солнечного района. В наших ближайших планах наращивание мощностей по производству оловянных концентратов, а также последующее обеспечение их более глубокой переработки, - заявил Александр Хрущ.

Хабаровский край, в случае реализации крупного проекта запуска комбината, дополнительно получит пять миллиардов рублей, а также сможет предоставить 200 новых рабочих мест.

Помимо улучшения экономических показателей, предприятие окажет содействие в организации социальной инфраструктуры. Михаил Дегтярев неоднократно транслировал мнение, что бизнес, зарабатывающий в регионе, должен нести и социальную ответственность. Такую точку зрения ему успешно удалось донести до крупнейших предприятий, работающих в крае, и, что самое важное, - добиться от них согласия с такими правилами. Благодаря этим усилиям, социальные программы в Хабаровском крае ежегодно финансируются со стороны бизнеса на миллиарды рублей.

- В Солнечном районе появятся новые детские сады, школы и сопутствующая инфраструктура. Многие объекты будут отремонтированы – и это очень хороший курс, - отметил губернатор.