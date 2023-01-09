Минстрой России собирается разработать госсертификаты для оплаты аренды соцжилья Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Минстрой РФ должен проработать меры по разработке сертификатов на аренду социального жилья в период с 2026 по 2030 год. Об этом пишет газета «Известия», ссылаясь на проект Стратегии развития стройотрасли до 2030 года.

«Внедрение механизма улучшения жилищных условий граждан путем выдачи и использования сертификата на получение арендного жилья социального использования или оплату аренды», - передает издание, уточняя, что данными сертификатами также можно будет «оплатить найденную своими силами жилплощадь, если в регионе не хватает предложений».

Член комитета Государственной думы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский сообщил о том, что данная инициатива должна улучшить жилищные условия российских граждан, которые нуждаются в этом. При этом, по его словам, нужно понимать, что возможность такой аренды не подменяет понятие получения жилья в собственность. Таким образом, россияне могут жить в таком арендном жилье до момента получения своей недвижимости.

Депутат также заявил, что для создания фонда подобного жилья необходимо создать механизмы и условия, которые будут привлекать застройщиков.