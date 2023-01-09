В Кузбассе разработали экологичную технологию очистки сточных вод

Фото: пресс-служба правительства Кузбасса.

Ученые Кузбасса создали передовую технологию очистки сточных вод. Созданная ими очистная установка разлагает стоки на ионы водорода и атомарный кислород. У воды появляются электростатические свойства, и содержащиеся в ней металлы, минералы, нефтепродукты, а также органику собирает сорбент и задерживает система фильтров.

«Внедрение новых технологий в этом направлении - важный фактор сохранения и поддержки экологического баланса, - отметил глава Кузбасса Сергей Цивилев. - Разработка новокузнецких ученых успешно прошла испытания на нескольких объектах: в локомотивном депо в Топках, на разрезе в Гурьевском округе и бассейне «Запсибовец» в Новокузнецке. Положительные оценки экспертов позволят тиражировать технологию как на промышленные предприятия, так и в коммунальной системе, на социальных и спортивных объектах».

В отличие от обычных очистных сооружений установка, разработанная предприятием «Изот», более компактна и экологична. Атомарный кислород в 300 раз эффективнее хлорки, которую сейчас используют повсеместно.