Воздушная тревога объявлена в трех регионах Украины 9 января 2023 года

Воздушная тревога объявлена в трех украинских регионах Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Воздушная тревога вновь объявлена в трех регионах Украины в понедельник, 9 января 2023 года. Об этом сообщают местные власти и средства массовой информации.

Сирены завыли в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях. Населению рекомендуется не покидать укрытий.

Напомним, президент России Владимир Путин назвал удары по энергетической инфраструктуре Украины ответом на теракт на Крымском мосту.

Как писал сайт KP.RU, австрийский эксперт в сфере безопасности Герхард Манготт выразил мнение, что у Киева заканчиваются запасы ракет для систем противовоздушной обороны на фоне массированных ударов Вооруженных сил России по объектам военной и энергетической инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий объявил об острой нехватке советских трансформаторов, на которых основывается основная часть энергосистемы страны.