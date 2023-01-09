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НовостиПолитика9 января 2023 8:15

Воздушная тревога объявлена в трех регионах Украины 9 января 2023 года

Сирены завыли в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях
Роман КИЛЬМЯШКИН
Воздушная тревога объявлена в трех украинских регионах

Воздушная тревога объявлена в трех украинских регионах

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Воздушная тревога вновь объявлена в трех регионах Украины в понедельник, 9 января 2023 года. Об этом сообщают местные власти и средства массовой информации.

Сирены завыли в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях. Населению рекомендуется не покидать укрытий.

Напомним, президент России Владимир Путин назвал удары по энергетической инфраструктуре Украины ответом на теракт на Крымском мосту.

Как писал сайт KP.RU, австрийский эксперт в сфере безопасности Герхард Манготт выразил мнение, что у Киева заканчиваются запасы ракет для систем противовоздушной обороны на фоне массированных ударов Вооруженных сил России по объектам военной и энергетической инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий объявил об острой нехватке советских трансформаторов, на которых основывается основная часть энергосистемы страны.