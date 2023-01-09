МИД Польши пригрозил ФРГ "большой проблемой" за отказ обсуждать репарации Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Отказ Берлина обсуждать вопрос о выплате военных репараций Варшаве станет «большой проблемой» для ФРГ. Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский, поскольку в республике надеялись, что немецкая сторона сядет за стол переговоров по данному вопросу, однако столкнулись с «высокомерием».

Глава внешнеполитического военного ведомства заявил, что современная Германи несет ответственность за преступления Третьего рейха, однако утверждает, что дело закрыто. По его словам, это дело никогда не было открыто.

Кроме того, Яблоньский заявляет, что подобный ответ Берлина, а также характер этого ответа и стиль, будет для ФРГ большой имиджевой проблемой, поскольку Польша собирается «говорить об этом очень громко». «Это будет для них большой проблемой. Им будет очень стыдно за это», - заявил польский министр.

Напомним, Варшава требуют от Берлина 6,2 трлн злотых (примерно 1,3 трлн долларов) в качестве репараций за ущерб, который был нанесен во время Второй мировой войны. В немецком правительстве тем временем ни раз говорили о том, что не намерены ничего платить, отмечая, что Польша отказалась от репараций в 1953 году.