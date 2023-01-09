Leth: Сухогруз Glory сел на мель в Суэцком канале Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сухогруз Glory сел на мель в Суэцком канале, буксиры предпринимают попытки снять его с места, об этом сегодня, 9 января, сообщило международное морское агентство Leth.

"Сухогруз Glory сел на мель в тот момент, когда присоединился к идущему на юг конвою (судов - прим. ред.) возле аль-Кантара. Буксиры, принадлежащие администрации Суэцкого канала, в настоящее время пытаются снять его с мели", - уточнило морское агентство в своем Twitter.

По словам руководителя администрации Суэцкого канала Усамы Рабия, который прокомментировал инцидент телеканалу "Аль-Арабия", "посадка на мель сухогруза несущественна и не помешала навигации на водной артерии".

Ранее судно “Виктор”, принадлежащее корсаковской компании “Синяя лента”, оказалось на мели в Тернейском районе Приморья.

Также ранее стало известно, что сухогруз “Нарва” сел на мель в Лазовском районе Приморья. На борту судна находилось 11 человек. Дальневосточная транспортная прокуратура занялась проверкой происшествия.