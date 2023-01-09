Путин внес в Госдуму РФ законопроект о денонсации Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию Фото: REUTERS

Президент России Владимиром Путиным в понедельник, 9 января, внес в Государственную думу РФ проект закона, который предусматривает денонсацию Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию.

«Денонсировать Конвенцию об уголовной ответственности за коррупцию, подписанную от имени Российской Федерации в городе Страсбурге 27 января 1999 года», - сказано в тексте документа, размещенном в электронной базе нижней палаты парламента.

В проекте говорится о том, что соответствующий проект закона внесен из-за принятия комитетом министров Совета Европы решения о прекращении членства России в Группе государств против коррупции (ГРЕКО).

Напомним, в конце декабря 2022 года российское правительство представило Путину для внесения в Государственную думу предложение о прекращении действия договоров Совета Европы в отношении России. В марте прошлого года наша страна объявила о выходе из Совета Европы по собственной воле.