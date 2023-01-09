Microsoft перестанет поддерживать операционную систему Windows 8.1 с 10 января 2023 года Фото: REUTERS

Компания Microsoft прекращает поддержку операционной системы (ОС) Windows 8.1 со вторника, 10 января. Об этом сказано в сообщении, опубликованном на сайте компании.

«Поддержка Windows 8.1 прекратится 10 января, после чего техническая помощь и обновления программного обеспечения больше не будут предоставляться», - сказано в заявлении.

Уточняется, что компания не будет предлагать программу расширенного обновления безопасности для данной ОС. В сообщении предупреждают, что продолжение Windows 8.1 после 10 января 2023 года может привести к увеличению риска безопасности, а также «повлиять на ее способность выполнять обязательства по соответствию».

Microsoft рекомендует обновить устройства до более актуальной версии.

Напомним, в конце прошлого года Microsoft вернула возможность скачивать Windows в России. Как писал сайт KP.RU, страница с загрузкой операционной системы вновь стала загружаться у российских пользователей без VPN.