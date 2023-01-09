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НовостиПолитика9 января 2023 9:00

Представитель НМ ЛНР заявил о массовом бегстве украинских военных в Соледаре

По словам Филипоненко, украинское командование собиралось вывести своих венных максимально скрытно
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Представитель НМ ЛНР заявил о массовом бегстве украинских военных в Соледаре

Представитель НМ ЛНР заявил о массовом бегстве украинских военных в Соледаре

Фото: REUTERS

Представитель Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Иван Филипоненко заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) отступают из Соледара в попытке скрыться даже от своих союзников.

«В Соледаре отмечаем массовое бегство противника из городской застройки. Основу обороны украинских войск на данном участке составляла 61-я отдельная механизированная бригада», - заявил в эфире телеканала «Россия 24» представитель НМ ЛНР.

Филипоненко сообщил, что по имеющимся разведданным, командир бригады ВСУ с позывным «Лыжник» призвал подчиненных командиров батальонов произвести «вывод оставшихся и выживших подразделений из города». Как заявил представитель НМ ЛНР, командование украинской бригады собиралось вывести своих венных максимально скрытно, однако бегство не незамеченным осталось.

«Более того, там же, в Соледаре, были брошены подразделения польских наемников», - добавил он.

Напомним, сегодня, 9 января, Штаб Донецкой Народной Республике (ДНР) сообщил, что российские войска освободили населенный пункт Бахмутское, расположенный к северо-востоку от Артемовска.

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