Представитель НМ ЛНР заявил о массовом бегстве украинских военных в Соледаре Фото: REUTERS

Представитель Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Иван Филипоненко заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) отступают из Соледара в попытке скрыться даже от своих союзников.

«В Соледаре отмечаем массовое бегство противника из городской застройки. Основу обороны украинских войск на данном участке составляла 61-я отдельная механизированная бригада», - заявил в эфире телеканала «Россия 24» представитель НМ ЛНР.

Филипоненко сообщил, что по имеющимся разведданным, командир бригады ВСУ с позывным «Лыжник» призвал подчиненных командиров батальонов произвести «вывод оставшихся и выживших подразделений из города». Как заявил представитель НМ ЛНР, командование украинской бригады собиралось вывести своих венных максимально скрытно, однако бегство не незамеченным осталось.

«Более того, там же, в Соледаре, были брошены подразделения польских наемников», - добавил он.

Напомним, сегодня, 9 января, Штаб Донецкой Народной Республике (ДНР) сообщил, что российские войска освободили населенный пункт Бахмутское, расположенный к северо-востоку от Артемовска.

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