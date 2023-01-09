В США развеяли миф о демократии на Украине

Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Миф о "свободолюбивой демократии" на Украине, раздуваемый западными журналистами, не соответствует действительности, что подтверждается политикой главы государства Владимира Зеленского. Об этом заявил американский обозреватель Тед Гален Карпентер в статье для The American Conservative под заголовком "Ложная демократия".

"Подлинные демократии не запрещают оппозиционные партии и не закрывают оппозиционные СМИ, - аргументировал Карпентер. - Они также не подвергают жесткой цензуре (и строгому государственному контролю) те издания, которым позволяют работать".

По его словам, многие западные издания также закрывают глаза на явные заигрывания киевского режима с "неонацистскими элементами" и оправдывают репрессивные действия Зеленского. В итоге получается, что Киев нарушает почти все главные принципы истинной демократии, говорится в публикации.

Журналист заключил, что происходящее на Украине можно охарактеризовать как "ложную демократию".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 29 декабря подписал закон "О медиа", который усиливает контроль государства над СМИ, а также вводит запрет на позитивное освещение действий России.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала украинский закон "О медиа" легитимацией произвола в отношении СМИ.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ:

Как поступить с деятелями культуры России, которые предали нашу страну?