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НовостиПроисшествия9 января 2023 9:12

МВД России объявило в розыск предпринимателя Бориса Зимина*

Собираются рассматривать вопрос о заочном аресте бизнесмена
Елизавета КУЗНЕЦОВА
МВД России объявило в розыск предпринимателя Бориса Зимина*

МВД России объявило в розыск предпринимателя Бориса Зимина*

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство внутренних дел Российской Федерации объявило в международный розыск предпринимателя Бориса Зимина*. Соответствующие данные появились в электронной базе ведомстве.

В качестве основания для розыска указано, что предприниматель разыскивается по статье Уголовного кодекса РФ. «Зимин Борис Дмитриевич», - сказано в базе розыска МВД РФ.

Как передает «Известиям», в пресс-службе Тверского суда Москвы в четверг, 11 января, сообщили, что собираются рассматривать вопрос о заочном аресте предпринимателя по делу о мошенничестве в особо крупном размере статья 159 Уголовного кодекса РФ).

Борис Зимин, который является сыном скончавшегося основателя компании «Вымпелком» (Билайн) Дмитрия Зимина, уехал из России в 2004 году. В начале сентября прошлого года Министерство юстиций РФ внесло предпринимателя в реестр иностранных агентов.

* Признан Минюстом РФ иностранным агентом.