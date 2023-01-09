МВД России объявило в розыск предпринимателя Бориса Зимина* Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство внутренних дел Российской Федерации объявило в международный розыск предпринимателя Бориса Зимина*. Соответствующие данные появились в электронной базе ведомстве.

В качестве основания для розыска указано, что предприниматель разыскивается по статье Уголовного кодекса РФ. «Зимин Борис Дмитриевич», - сказано в базе розыска МВД РФ.

Как передает «Известиям», в пресс-службе Тверского суда Москвы в четверг, 11 января, сообщили, что собираются рассматривать вопрос о заочном аресте предпринимателя по делу о мошенничестве в особо крупном размере статья 159 Уголовного кодекса РФ).

Борис Зимин, который является сыном скончавшегося основателя компании «Вымпелком» (Билайн) Дмитрия Зимина, уехал из России в 2004 году. В начале сентября прошлого года Министерство юстиций РФ внесло предпринимателя в реестр иностранных агентов.

* Признан Минюстом РФ иностранным агентом.