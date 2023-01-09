В России выявлено 2 754 новых случая заражения коронавирусом, минимум с 5 июля 2022 года Фото: Shutterstock

За прошедшие сутки в России было выявлено 2 754 новых случая заражения коронавирусной инфекцией нового типа, что является минимум с 5 июля 2022 года. Об этом, в понедельник, 9 января 2023 года, сообщает Оперативный штаб по борьбе с пандемией.

Согласно данным Оперативного штаба, за прошедшие сутки подтвержден 41 летальный исход, а выписано в связи с выздоровлением 2 990 человек, что на 19,1% меньше по сравнению с минувшим воскресеньем, 8 января. Количество госпитализаций также уменьшилось. Так, за прошедшие 24 часа госпитализирован 441 человек, что на 7,4% меньше, чем днем ранее.

Таким образом, по состоянию на понедельник, 9 января 2023 года, общее число случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа за все время пандемии в России выросло до 21 829 736. Жертвами COVID-19 стало 394 121 человек, а из больниц выписали 21 248 549 пациента.

Кроме того, согласно данным Роспотребнадзора, в мире по состоянию на понедельник, 9 января 2023 года, выявлено 662 850 084 случая заражения коронавирусной инфекцией нового типа, а прирост за сутки составил 321 707 случаев.