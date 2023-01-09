Сухогруз Glory возобновил движение после снятия с мели в Суэцком канале Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сухогруз Glory, севший на мель в Суэцком канале сегодня, 9 января, возобновил движение, об этом сообщило международное морское агентство Leth.

Ранее стало известно, что сухогруз Glory сел на мель в Суэцком канале, буксиры предпринимают попытки снять его с места, об этом также сообщало агентство Leth.

По словам руководителя администрации Суэцкого канала Усамы Рабия, который прокомментировал инцидент телеканалу "Аль-Арабия", "посадка на мель сухогруза несущественна и не помешала навигации на водной артерии".

Ранее судно “Виктор”, принадлежащее корсаковской компании “Синяя лента”, оказалось на мели в Тернейском районе Приморья.

Также ранее стало известно, что сухогруз “Нарва” сел на мель в Лазовском районе Приморья. На борту судна находилось 11 человек. Дальневосточная транспортная прокуратура занялась проверкой происшествия.