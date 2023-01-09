Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЗвезды9 января 2023 9:33

Видео безумного трюка 60-летнего Тома Круза появилось в сети: "Смотреть страшно"

Видео безумного трюка Тома Круза на съемках новой части фильма "Миссия невыполнима" появилось в сети
Роман КИЛЬМЯШКИН
Том Круз прыгнул на мотоцикле в обрыв

Том Круз прыгнул на мотоцикле в обрыв

Фото: Кадр видео

60-летний голливудский актер Том Круз выполнил безумный трюк на съемках фильма " Миссия невыполнима. Расплата за смерть". Видео со съемочной площадки появилось в социальных сетях.

На кадрах видно, как Том Круз на мотоцикле разгоняется по трамплину и падает в обрыв. В падении артист отпускает мотоцикл и несколько секунд падает, после чего раскрывает парашют.

Успешное приземление Тома Круза участники съемок встречают бурными аплодисментами. Пользователи соцсетей похвалили актера за то, что в своем возрасте он отказался от использования дублеров в этом трюке.

"Мне даже смотреть страшно, а Том Круз в свои 60 сам без дублера выполняет такие трюки", - написала главный редактор интернет-журнала PeopleTalk Лаура Джугелия в своем телеграм-канале.

Как ранее писал сайт KP.RU, олимпийская чемпионка Турина-2006 в танцах на льду Татьяна Навка рассказала, как на ее шоу чуть не сгорела фигуристка Виктория Синицина. Она, рискуя жизнью, выполнила опасный трюк во время ледового шоу "Шахерезада".