Глава ЕКА заявил об угрозе доступа Европы к космосу из-за кризиса с пусковыми установками

Генеральный директор Европейского космического агентства (ЕКА) Йозеф Ашбахер Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Генеральный директор Европейского космического агентства (ЕКА) Йозеф Ашбахер заявил о том, что автономный доступ Европы к космосу может оказаться под угрозой.

По его словам, доступ Европы под угрозой из-за отсутствия конкурентоспособности в вопросе развития услуг по запуску спутников, а также из-за кризиса с пусковыми установками. «Европа должна восстановить конкурентоспособность на рынке пусковых установок», приводит газета The Financial Times слова гендиректора ЕКА.

Ашбахер указал, что в целях сохранения конкурентоспособности необходим рыночно-ориентированный подход, а также призвал к проведению реформ, которые дадут Европейскому космическому агентству возможность предлагать определенные услуги, а не управлять разработкой систем.

Напомним, в конце декабря прошлого года «Роскосмос» объявил, что построит два завода по производству спутников.