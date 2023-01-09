В ЛНР заявили, что Киев вводит военных в заблуждение о скором подкреплении в Соледаре Фото: Александр КОЦ

Киевские власти, говоря о якобы скором подкреплении в Соледаре и плановой ротации, стремятся ввести в заблуждение оставшихся в городе своих военных, считает официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Сегодня в штабе обороны ДНР сообщили об освобождении села Бахмутское, находящегося в окрестностях Соледара. Как отметил Филипоненко, командование 61-й отдельной механизированной бригады приказало покинуть город, причем вывод войск хотели провести "максимально скрытно".

"Это не конспирация, а попытка убедить оставшиеся части, что процесс идет плановый… Это их частая практика - до последнего убеждать свои войска, что они не в окружении… ", - сказал Филипоненко в эфире телеканала "Россия 24".

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима".

Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 9 января 2023 года публикует сайт KP.RU.

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