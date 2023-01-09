Евро и доллар упали по отношению к рублю Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Доллар и евро в понедельник, 9 января 2022 года, ослабили позиции относительно российской валюты. Так американская валюта опустилась ниже 70 рублей, а европейская - торговалась в районе 75 рублей. Это следует из данных торгов на Московской бирже.

Минимальный курс евро и доллара зафиксировали в 12 часов по московскому времени. В первом случае он составил 74,74 рубля, во втором – 69,63 рубля.

По данным на 12:31 стоимость европейской валюты немного выросла, составив около 75,3 рубля. Курс доллара на то же время составил 70 рублей.

Как ранее писал сайт kp.ru, первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов выразил мнение, что оптимальный для страны курс доллара колеблется в диапазоне 70-80 рублей. По его словам, низкий курс доллара бьет по доходам экспортеров, поэтому в правительстве решают вопрос, как привести курс к оптимальному соотношению в 70-80 рублей.

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