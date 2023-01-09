Около половины финнов высказались против создания базы НАТО в стране Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Около половины опрошенных жителей Финляндии высказались против создания постоянной военной базы Североатлантического альянса в стране после ее вступления в НАТО. Соответствующие результаты представил местный телеканал MTV в понедельник, 9 января.

Против военной базы альянса в Финляндии высказались 48% опрошенных, «за» проголосовали 39% участников опроса, а 13% воздержались.

Как сообщает MTV, 49% граждан Финляндии позитивно относятся к активному участию страны в международной деятельности Североатлантического альянса, а также совместных военных операциях под его эгидой. 42% опрошенных заявил, что стране необходимо ограничиться вопросами своей безопасности.

Опрос, в котором приняли участие свыше тысячи финнов в возрастном диапазоне от 18 до 79 лет, проводился с 27 декабря прошлого года по 4 января этого года.

Напомним, накануне МИД Финляндии заявил, что страна не собирается размещать ядерное оружие после вступление в НАТО.